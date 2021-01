Orsi avvisa: "Attenzione allo Spezia! Ha eliminato la Roma e poi per poco la rifermava..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere e commentatore televisivo Nando Orsi: "La difesa ha sofferto molto, il centrocampo non ha fatto un buon filtro, forse i centrocampisti erano troppo piatti, forse perciò si passa al 4-3-3 per avere più sicurezza con Demme e due mezzali. In questo momento anche Gattuso deve cercare di dare un'alternativa a questo Napoli che è troppo altalenante e stasera incontra uno Spezia che ha velocità e idee, ha eliminato la Roma ed era 3-3 fino a pochi minuti dalla fine. Potrebbe mettere in difficoltà un Napoli che non è al meglio".