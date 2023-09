Orsi: “Campionato equilibrato, il Napoli non vincerà con 16 punti di distacco. Su Meret…”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nando Orsi, allenatore

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nando Orsi, allenatore: “Dopo 2 partite il Napoli era la squadra da battere, poi ha perso una gara con la Lazio che è arrivata seconda e che si è anche rinforzata ed è diventata una squadra da buttare. Vediamo cosa accadrà, ma di certo questo sarà un campionato diverso rispetto all’anno scorso, non vincerà il Napoli con 16 punti di distacco, ma chi vincerà, se lo dovrà sudare questo scudetto. A Napoli si parla spesso di Meret, l’anno scorso è stato tra i protagonisti, ma ogni volta che subisce un gol lo si mette sotto pressione. Il gol di Luis Alberto è stato bellissimo, ma prima di arrivare in porta nessuno lo ha fermato, c’è una compartecipazione di colpe.

Il colpo di tacco è come il colpo di testa: il portiere non può prevenire, può fare qualcosa, ma non conosce mai la dinamica finchè il pallone non lo colpisce. Anche a Roma la Lazio è stata molto criticata nelle prime giornate, ma criticare dopo 3 partite è esagerato. Il Napoli ha cambiato tanto, bisogna dare tempo alla squadra di ritrovarsi”.