Orsi difende Meret: "Non ha colpe sul gol di Okaka, vi spiego perché"

Nando Orsi, opinionista di Sky Sport ed ex portiere, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Ieri il Napoli ha disputato una gran bella partita. La squadra di Gattuso diverte e vince, la Champions League è alla portata e solo un atteggiamento autolesionista potrà far perdere il piazzamento Champions agli azzurri. Meret non ha alcuna colpa sul goal realizzato da Okaka. L’attaccante dell’Udinese è stato bravo a controllare, girare e tirare in breve tempo, centrando l’angolo dove sarebbe stato molto difficile per chiunque intervenire”.