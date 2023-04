Orsi: "Il Napoli non farà calcoli, il Milan deve assolutamente vincere"

"Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un'altra".

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla sfida odierna fra Napoli e Milan: "La gara è molto importante per il Milan, che deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizioni. Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un'altra. Il Napoli non farà calcoli, il Milan dovrà adattarsi perché ha tante assenze in difesa".