Orsi: "Lazio non ha né capo né coda, è giusto che perda contro il Napoli"

La Lazio cade in casa contro il Napoli. All'Olimpico la formazione di Maurizio Sarri perde 2-0 una partita in cui ha fatto fatica a creare occasioni da gol e chiusa addirittura con zero tiri in porta. Della partita, ma più del momento dei biancocelesti, ha parlato Fernando Orsi, intervenuto al microfono di Radio Radio. Di seguito le sue parole:

"La Lazio non ha né capo né coda. Ha il mercato bloccato da luglio e non ha ancora fatto nulla. Lotito aveva detto che non avrebbe indebolito la squadra e la prima mossa è stata cedere Castellanos. Questi sono i risultati di una gestione degli ultimi sei mesi a dir poco discutibile. Avete visto che rosa ha la Lazio? È una squadra modesta: contro il Napoli è giusto che perda".