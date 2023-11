Orsi: "Napoli forte con le piccole? Sarebbe da scudetto se le vincesse tutte"

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli per ora è forte solo con le piccole? Beh, mettiamola così: se il Napoli vincesse tutte le gare con le piccole vincerebbe lo scudetto, magari pareggiando negli scontri diretti. In generale dico che il Napoli contro Salernitana ed Empoli deve portare a casa 6 punti e poi vedremo come sarà messo in classifica. Il Napoli può ancora lottare per il vertice, questa squadra ci crede ed è viva, lo ha dimostrato il secondo tempo contro il Milan e come è stato giocato, come ha reagito la squadra dopo lo 0-2.

La presenza di De Laurentiis al fianco della squadra quali effetti può produrre alla lunga? Sino ad adesso è stata proficua, ha aggiunto stimoli in più, sino a che ci sono vittorie e pochi pareggi va bene che ci sia il presidente così vicino. D’altronde la squadra deve allenarsi e l’allenatore deve dirigere, magari uno come De Laurentiis può dare motivazioni ulteriori, e del resto non potrà essere sempre lì, avrà altri impegni...”.