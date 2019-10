Orsi su Meret: "La seconda parata è da grande portiere. L'azzurro ha grande coordinazione"

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al "Bello Del Calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Queste le sue parole sul portiere azzurro Alex Meret: "La prima parata di Meret non è tanto difficile, sulla seconda invece, dimostra grande reattività nel rialzarsi e andare a prendere la palla con la mano sinistra. Non è facile perchè il giocatore del Verona aveva colpito di testa a botta sicura. Sulla terza mostra di avere un'ottima posizione per andare a prendere il pallone. La bravura di Meret sta nella coordinazione che lui ha sempre dopo una parata.



Voto alla prestazione del portiere azzurro? Senza dubbi da 9".