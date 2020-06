Orsi su Sarri: "Senza i giocatori adatti come a Napoli fa fatica. Chi si inserisce e va senza palla?"

Nel corso di Canale 21, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato del cammino del Napoli con Rino Gattuso e della Juventus di Sarri: "Ha voluto giocarsi la stagione con la Coppa, per una conferma e per se stesso. Aveva in programma di arrivare in finale. Il gioco del Napoli è stato di stare dietro e ripartire, giusto contro due squadre forti e fisiche, sapendo che una vittoria avrebbe cambiato la sua storia e quella del Napoli. Ora non si parlerà più di Sarrismo, di Ancelotti, il grande lavoro di Gattuso è di averci creduto in questa Coppa Italia, ma c'è anche un discorso tattico dietro. Prendi ad esempio Maksimovic e Koulibaly, un conto prenderli a campo largo, un altro metterli corti visto che sono forti fisicamente, così come in mezzo, quando sei corto anche Zielinski e Fabian che non coprono possono però fare meno campo ed hai comunque interdizione e hai campo davanti per ripartire.

JUVENTUS - Tatticamente Sarri non ha i giocatori per fare il suo gioco ed ha problemi. Facciamo il paragone col Napoli, lui aveva centrocampisti di gamba mentre lì lì ha compassati e senza inserimenti, lui aveva Hamsik che si inseriva e andava in doppia cifra ogni anno, della Juve chi segna? In attacco giocano con la palla al piede, non vanno dentro senza palla".