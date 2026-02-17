Osimhen dimentica Napoli: "Istanbul? Mai provato nulla di simile altrove"
Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen esalta il suo presente e dice di trovarsi benissimo al Galatasaray.
Victor, cosa è successo nell’ultimo anno e mezzo?
“Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile”.
Dopo il suo arrivo, il Galatasaray ha cominciato a fare le cose in grande.
“Stiamo cercando di crescere a livello internazionale, sono stati acquistati altri giocatori di altissimo livello e puntiamo a fare bene in Champions League. In Turchia siamo una realtà affermata, ma ora vogliamo lasciare il segno in Europa”.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
