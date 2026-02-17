Osimhen dimentica Napoli: "Istanbul? Mai provato nulla di simile altrove"

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen esalta il suo presente e dice di trovarsi benissimo al Galatasaray.

Victor, cosa è successo nell’ultimo anno e mezzo?

“Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile”.

Dopo il suo arrivo, il Galatasaray ha cominciato a fare le cose in grande.

“Stiamo cercando di crescere a livello internazionale, sono stati acquistati altri giocatori di altissimo livello e puntiamo a fare bene in Champions League. In Turchia siamo una realtà affermata, ma ora vogliamo lasciare il segno in Europa”.