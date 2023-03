Osimhen: "Ho perso un fratello africano per il terremoto"

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera. Dopo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi turchi di DHA: "I terremoti in Turchia? Non so a quanto sia stata venduta la mia maglia, anche i miei compagni di squadra come Bartosz Bereszynski, Khvicha Kvaratskhelia hanno venduto le loro maglie. Eljif Elmas ha organizzato questa campagna e ovviamente l’abbiamo sostenuta. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso la vita nei terremoti. Ho perso anche un fratello africano in questi terremoti, Christian Atsu del Ghana.