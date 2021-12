Osimhen, il chirurgo che lo ha operato: "Senza tac, non possiamo sciogliere prognosi di 90 giorni"

Il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato al volto il 23 novembre Osimhen, ha parlato al Corriere dello Sport delle condizioni dell'attaccante nigeriano: "Per la formazione del calleo osseo, secondo i protocolli mondiali, servono dai sessanta ai novanta giorni. A meno di un miracolo biologico. Se non farà la Tac, non potremo sciogliere la prognosi. Le fratture ridotte devono consolidarsi: ripeto, per la formazione del callo osseo bisogna attendere due o tre mesi a meno di un miracolo biologico natalizio: ma la biologia non è tifosa".