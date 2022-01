Osimhen, il chirurgo: "Dovrà portare la maschera fino a marzo. Ecco quando guarirà"

Il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Osimhen al volto, ha parlato ai microfoni di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A: "Tra 15 giorni dobbiamo ridurgli la maschera, perché è scomodata a portarla, gli da noi nel muoversi. Vogliamo ridurla nella parte bassa e nella zona interessata. Dovrà partarla fino a marzo, non protegge al 100% ma sicuramente lo aiuta. Abbiamo dei problemi sull'arco zigomatico, perché lì non si può sintetizzare ma bisogna aspettare che si formi il callo osseo. I tempi di recupero sono stati rispettati, dopo 90 giorni dall'intervento, per la sfida col Barcellona si fermerà la cicatrizzazione dell'osso e sarà guarito. Su quella zona si potrebbe rifratturare a seguito di un'altra botta, spriamo che non accada mai. Normalmente per questo intervento si taglia sotto le ciclia, ma siccome ci tiene molto alla sua estica e poi per le persone di colore cicatrizzano prima, ho inciso all'interno della bocca e dentro l'occhio".