Osimhen: "Infortunio? Maschera è per precauzione, ma sto bene e lotto senza paura"

Victor Osimhen, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha raccontato del suo infortunio e della ripresa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha raccontato del suo infortunio e della ripresa: “Cerco di non dar peso all’infortunio subito. I dottori mi hanno rassicurato che ho completamente recuperato e che sto bene. Ed è così. La maschera è solo una precauzioni. Queste che arrivano sono le ultime settimane in cui continuerò ad indossarla. La Maschera è una seconda protezione per me, la prima è la mia mentalità, è questa che mi permette di lottare senza paura contro i difensori”.