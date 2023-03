Osimhen, l'entourage: "E' meglio di Haaland! Col gol di ieri è entrato nella storia della Nigeria"

i microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista-amico di Victor Osimhen

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista-amico di Victor Osimhen e membro del suo entourage: "Siamo felicissimi, ieri Victor ha giocato un'altra grandissima partita e ha mostrato tutto il proprio valore. Da quando è tornato dall'infortunio, è andato a segno in tutte le partite di Champions League del Napoli, si tratta del primo calciatore della storia azzurra ad avere un filotto così continuo anche in Europa. E di certo Victor è il primo nigeriano a segnare nella fase finale della Champions League. È in una condizione di forma smagliante e speriamo possa continuare così.