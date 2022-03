Osimhen miglior giocatore di marzo, AD Lega Serie A: "Tra i più dominanti del nostro campionato”

Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore del mese di marzo dalla Lega Serie A.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore del mese di marzo dalla Lega Serie A. L'amministratore delegato Luigi De Siervo commenta così: “Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.