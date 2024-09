Osimhen può restare al Galatasaray, Hatipoglu: "Vogliamo tenerlo anche l'anno prossimo"

İbrahim Hatipoğlu, vicepresidente del Galatasaray, Spor Kazanı su Radyospor non solo ha smentito un possibile addio di Victor Osimhen a gennaio, ma ha parlato anche di una volontà di proseguire con lui anche la prossima stagione: "Non c'è alcuna possibilità che Osimhen lasci la squadra a gennaio. Anzi, stiamo pianificando di farlo giocare anche nella prossima stagione.

Osimhen resterà un giocatore del Galatasaray fino a giugno. Discutere di queste cose serve solo a cambiare l'attenzione mediatica e a rovinare il piacere di guardare Osimhen giocare. Il giocatore dimostra in ogni partita quanto sia legato al Galatasaray. Le persone giocano dove sono felici. Ha un contratto con noi fino alla fine della stagione. È molto felice di essere al Galatasaray. Dovremmo piuttosto pensare a come continuare con Osimhen nelle stagioni future. Non ha senso discutere se andrà via durante la pausa di metà stagione".