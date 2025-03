Osimhen: "Ultimo periodo al Napoli non mi sono allenato bene e ora non sono al top"

Victor Osimhen ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista al podcast di John Obi Mikel, discutendo del suo recente trasferimento dal Napoli al Galatasaray e delle sfide affrontate. Sebbene non abbia approfondito il suo futuro, ha rivelato dettagli sul suo periodo a Napoli e sull'adattamento in Turchia. L'attaccante ha riconosciuto le difficoltà della preparazione pre-campionato: "Non sono riuscito a prepararmi bene. C'era confusione e un po' di caos, quindi sto ancora cercando di tornare al 100% della mia forma. Tuttavia, il club e i miei compagni mi stanno supportando molto".

Osimhen ha elogiato i tifosi del Galatasaray, evidenziando il calore con cui lo hanno accolto. "Dopo aver visto il loro affetto, ho capito che dovevo adattarmi rapidamente. Qui mi sento a casa. I tifosi mi hanno sorpreso, non pensavo ci fosse così tanta gente ad aspettarmi all'aeroporto. Non sapevo che i tifosi stessero seguendo il mio volo. La scena all'aeroporto era incredibile, quasi da film".