Pacchioni avvisa: "Napoli la big più brillante, ma se a Firenze non darà 100% rischia grosso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: "Il Napoli è partito molto bene, ma bisogna avere sempre l'atteggiamento giusto. A Firenze bisognerà dare il 100% o rischia grosso. Certo i viola non vivono un grande momento in questo avvio di stagione, considerando anche gli impegni europei. Il Napoli dunque arriva da favorito, ma in questa Serie A la scivolata è sempre dietro l'angolo. Serve un mix tra entusiasmo ed equilibrio. La squadra di Spalletti è stata la big più brillante, senza discussione. I primi minuti visti contro il Monza sono da grandissimo club: meglio di così non si poteva partire. Va fatta la tara sugli avversari iniziali di questo Napoli, ma ho visto tante squadre incagliarsi in gare del genere. Quindi bisogna fare i complimenti agli azzurri. Il Napoli ora deve imparare dalla scorsa stagione e stare sul pezzo per 8 mesi senza cali di concentrazione. I calciatori inseriti sono già ben collocati nei meccanismi di Spalletti. Tenendo i piedi per terra, il Napoli può tranquillamente aspirare allo Scudetto. Lo scorso anno è stata buttata via un'occasione importante. Dopo la vittoria di Bergamo ero convinto che gli azzurri potessero farcela".