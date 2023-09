Pacchioni: "Sarebbe folle esonerare Garcia! Chi vai a prendere ora?"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RLT 102.5.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RLT 102.5: "Il Napoli non sembra in controllo del proprio destino, ma non è una fase semplice. Contro il Braga bisognava vincere punto e basta, quindi va valutata come stra-positiva per gli azzurri. Ora deve risolvere i suoi problemi, ma senza l'ansia di aver bisogno di punti. Il Napoli ora deve imparare una lezione: le partite vanno chiuse quando se ne ha l'occasione.

Un esonero di Garcia alla prossima sosta? Mi sembrerebbe una scelta folle, non è soltanto lui il problema. Non è l'unico colpevole di questo calo. È arrivato nel posto più scomodo al mondo per un allenatore, dopo l'impresa di Spalletti. Chiunque fosse arrivato, avrebbe avuto le stesse identiche difficoltà. E pur ammettendo che si mandi via Garcia, chi vai a prendere ora? Non hai il tempo per farlo e non hai le alternative giuste. I tifosi del Napoli devono dimenticare la scorsa stagione, ripetersi è ancora più difficile di vincere per la prima volta. Fare una buona stagione non è un dramma. Io capisco che ADL ci sia rimasto male per l'addio di Spalletti, ma la sua cancellazione non è né onesta e né realizzabile. Il Napoli è forte oggi grazie al lavoro di Spalletti, senza di lui c'è un minus importante. Stesso discorso per il mercato e per l'addio di Giuntoli. E visto che il Napoli aveva deciso di cambiare tutto, avrebbe avuto senso cambiare più elementi della rosa, così da stimolare i big che sono rimasti".