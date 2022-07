Padovan a Mertens: "Se ci tieni al Napoli rinunci a qualcosa e ti accontenti di 2,4mln"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del mancato rinnovo di Dries Mertens nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del mancato rinnovo di Dries Mertens nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Napoli: "Dico una cosa a Mertens. Se ci tieni a un posto, a una società, alla gente devi rinunciare a qualcosa. Se ti danno 2,4 milioni di euro, non ne chiedi 4 ma te li fai bastare. Anche perché hai 35 anni, sei in là con l'età, e l'offerta mi pare comunque interessante".