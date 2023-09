Padovan attacca tutti: "Juan Jesus ex calciatore! Garcia pensionato, più tocca il Napoli più fa danni..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: "Con Kim in campo, il Napoli non avrebbe perso con la Lazio. Juan Jesus è un ex calciatore e chi ha pensato di potergli fare un'altra stagione ha sbagliato profondamente. De Laurentiis a volte si crede troppo furbo: pensava che chiunque potesse sostituire Kim. Natan è talmente forte che finora è stato fisso in panchina. Spero per il Napoli che possa rivelarsi quantomeno affidabile di qui dalle prossime giornate. Se non ha ancora esordito o non è ancora pronto oppure non si è rivelato adatto, ma restiamo ottimisti. Il Napoli è apparso molto stanco dopo un'ora di gioco ed è un dato allarmante quanto la difesa vista nel secondo tempo.

Impatto di Garcia? Il Napoli con la Lazio è apparso senza idee. Gli consiglierei di stare fermo e di toccare il meno possibile, perché più tocca questo Napoli e più fa danni. Garcia è un'altra furbizia presunta di ADL, che è andato a prendersi un allenatore ormai finito e pensionato, persino cacciato via dall'Arabia Saudita. Il Napoli deve giocare come giocava con Spalletti: se questa diventa subito la squadra di Garcia, c'è da preoccuparsi.

Divario con le milanesi? Per fortuna del Napoli, la prossima vedrà Milan ed Inter sfidarsi nel derby, quindi gli azzurri avranno già la possibilità di riavvicinarsi. Non c'è distanza tra il Napoli e le due milanesi, che restano inferiori negli scontri diretti. Gli azzurri per me possono rivincere lo Scudetto, almeno sulla carta. Di certo non vedremo il campionato dello scorso anno. Ora la sosta arriva nel momento giusto per il Napoli. La scoppola ricevuta dalla Lazio sarebbe potuta essere ben più grave".