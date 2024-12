Padovan cita l'obiettivo in difesa: "Vediamo se sarà plausibile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Lazio-Napoli e Napoli-Lazio saranno due partite totalmente diverse… Conte e Baroni guardano già al campionato, è inevitabile che sia così. È un appuntamento doppio scomodo per entrambi, anche se il Napoli ha un vantaggio globale rispetto alla Lazio tra rosa, allenatore e tutto. Bisogna capire solo quanta voglia ha realmente il Napoli di andare avanti in coppa. Chi conosce Conte, però, sa che vuole vincere tutte le partite. Magari vuole fare doppietta di titolo e ha la rosa per proseguire la Coppa Italia, senza sacrificare il campionato. Il Napoli ora ha un vantaggio mentale rispetto all’Inter, che attende di recuperare la gara con la Fiorentina, ma sono convinto che Conte sia più preoccupato dall’Atalanta che dall’Inter oggi come oggi. L’importante è vincere domenica per il Napoli, così da restare in vetta nonostante tutto.

Il botta e risposta Conte-Marotta? Nessuno vuole il peso sulle spalle di sentirsi favorito. E’ una questione stucchevole… Anche l’Atalanta è al tavolo di Inter e Napoli, ma Marotta e Conte hanno avviato una serie di dispettucci da bambini dell’asilo. L’Inter ha l’obbligo di vincere lo Scudetto, ma il Napoli ha l’obbligo di giocarselo fino alla fine. Fiorentina e Lazio non hanno le carte a posto per lottare anche nel corso del 2025. Il Milan ha i suoi problemi, nonostante quello che dice Fonseca. E la Juventus invece deve mordersi le mani per i pareggi delle ultime gare, perché altrimenti sarebbe lì in vetta col Napoli. Poi a gennaio dovrà fare un mercato importante e non è facile, considerando gli infortuni che ha dovuto patire, ma aveva problemi di costruzione già ad agosto.

Le altre a gennaio? Dal Napoli non mi aspetto nulla, se non qualche colpo in prospettiva. Poi staremo a vedere se il colpo Danilo sarà plausibile in difesa. Un centrale completerebbe la rosa in maniera spettacolare”.