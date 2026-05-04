Padovan: "Conte incide e vale il doppio di Chivu, ma troppi infortuni"

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Giancarlo Padovan va controcorrente e in un editoriale scritto per il Messaggero Veneto ha elencato ben cinque ragioni per cui lo Scudetto dell'Inter non è ascrivibile al suo tecnico. Ma conta anche la stagione del Napoli, come scrive. "A mio parere, Inter e Napoli erano le due squadre più forti in base alla rosa e agli investimenti. Ma quella di Conte ha raggiunto, nella stagione, la cifra record di trentotto infortuni che l'hanno costretta prima a rallentare, poi ad alzare bandiera bianca con netto anticipo. Conte, è persino banale ribadirlo, incide e vale il doppio di Chivu, ma con le riserve delle sue riserve anch'egli ha potuto poco":