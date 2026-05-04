Scudetto Inter, Adani: "Il Napoli non poteva competere per un solo motivo"

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Daniele Adani, ex difensore, oggi talent tv, nella sua analisi alla Rai elogia il lavoro fatto dall'Inter per arrivare al traguardo dello Scudetto, sancito col successo di ieri sul Parma a San Siro. "L'Inter negli ultimi 5-6 anni è sempre stata superiore. Poi ci sono state altre squadre, la Juve doveva essere più competitiva qualche anno fa e non lo è stata.

Il Napoli di Conte ha fatto un grandissimo risultato un anno fa, senza coppe, senza il "bel problema" di avere partite in settimana. II Napoli di quest'anno non poteva competere con l'Inter perché non lo abbiamo mai visto come era stato preparato in estate. Non c'è da valutare il Napoli sulla stagione perché, oltretutto, con le competizioni europee una squadra ha meno energie".