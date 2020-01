Padovan: “E' una stagione infernale. I giocatori hanno paura del San Paolo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “17 punti in meno alla passata stagione e tanti gol subiti in più, stagione demoniaca e che può sempre riservare il peggio, perché al peggio non c'è mai fine".

LAZIO - "Sabato il Napoli deve andare a giocare a Roma contro la Lazio, non so cosa possa uscirne, la situazione sta diventando allarmante. Si parla ancora di Europa, ma forse conviene riassestare una squadra in assoluta crisi".

PAROLE GATTUSO - "Non so come Gattuso possa dire che il Napoli ha fatto quel che bisognava fare, hanno regalato 3 gol clamorosi con 3 errori clamorosi. Ci sono giocatori in grande crisi come Fabian Ruiz, ma lo stesso Insigne nei primi 10' ha avuto due occasioni sprecate".

SAN PAOLO - "Il San Paolo gioca contro, non ho udito nessun coro a sostegno se non un po' di frastuono dopo il gol di Milik, poi ho sentito un pubblico esigente, non ho visto, invece, pubblico nello stadio: mi sono permesso di scrivere che lo stadio era mezzo vuoto. E' un momento molto difficile e questo è un minus, i giocatori hanno paura del San Paolo, nelle ultime tre partite hanno perso"