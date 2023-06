Padovan: "Ho una sensazione su Osimhen legata alla piazza di Napoli"

Giancarlo Padovan è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte

Giancarlo Padovan è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Giuntoli vicino all’addio? De Laurentiis è enigmatico, sapere quello che deciderà è difficile ma pare che il presidente del Napoli sia intenzionato ad andare incontro alla richiesta del DS di svincolarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto in cambio della rinuncia ad eventuali buonuscite o pendenze, se ne ha. De Laurentiis non può permettersi di mantenere un direttore sportivo non operativo: Giuntoli ha fatto benissimo a Napoli e De Laurentiis farà ancor meglio probabilmente con soluzioni interne ottime e con una presenza implementata dello stesso presidente. Sarà un lavoro più di team con un ruolo più centrale del patron.

De Laurentiis sente suo il Napoli e vuole continuare a determinarne il futuro, compresi acquisti e cessioni. Futuro di Osimhen? Io credo che resti perché la piazza è calda ed accogliente, ma anche perché al Napoli sta bene e credo voglia provare insieme ai compagni ad andare quanto più avanti possibile in Champions League. Certo, se arriva la proposta indecente, il presidente gli chiederà di incontrarsi per prendere una decisione utile per entrambe le parti. In caso di addio, sarà difficile per il Napoli rimpiazzare il bomber nigeriano, che è uno degli artefici principali del successo azzurro. Potrebbe quindi decidere di lasciar partire qualcun altro, trattenendo Osimhen".