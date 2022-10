Padovan: “Kvara the Best della Serie A, destinato a diventare il più forte a fine stagione in un caso”

“Questo giocatore assomiglia a George Best, è un paragone impegnativo, ma ci sta".

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Sky Sport 24: “Questo giocatore assomiglia a George Best, è un paragone impegnativo, ma ci sta. La palla non gliela togli mai e poi segna e fa segnare. Inoltre cambia il ritmo, va via dolcemente e i suoi assist sono importanti come i suoi gol. E’ assolutamente impressionante, nessun giocatore che venisse da campionati anche importanti e non quasi sconosciuti come il suo aveva avuto un impatto così forte. E’ in questo momento il giocatore più forte della serie A e forse è destinato a diventare il più forte del campionato a fine a stagione se… mi fermo qui, i napoletani hanno già capito”.