Padovan: "Per lo scudetto Milan e Napoli, credo poco alla Roma di Mourinho"

Nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Il Napoli ha creato le occasioni più limpide e la vittoria contro la Juve è merita. Non vedo ancora il Napoli che vorrei vedere. Sono convinto che il Napoli di Spalletti può giocare meglio, ma sono arrivate tre vittorie e quindi accontentiamoci. Credo che possa avere grandi margini di miglioramento e possa rimanere in testa alla classifica per tanto tempo.

Nervosismo di Allegri? Credeva di portare a casa il pareggio, sarebbe stata una mezza impresa per la Juve che ha messo in campo a Napoli. La Juve ha pagato l’errore sul gol a cinque minuti dalla fine, senza dimenticare che il gol bianconero è arrivato per un altro errore. Non so cosa sia accaduto tra Allegri e Spalletti, cose di poco conto tali da non avere una lite prima della conferenza stampa. L’ho visto abbastanza sereno anche a Udine, però i risultati che non arrivano non ti possono rendere sereno del tutto. La Juve dovrà tirarsi fuori dal baratro psicologico che non ti fa sentire sicuro più di niente.

Lotta per il titolo? Il Milan punterà allo scudetto, se stavolta sarà in testa alla fine del girone d’andata non la rimonterà più nessuno. Sono sicuro che lotterà per il titolo, la squadra è diventa più matura e affidabile. I giocatori sono cresciuti, su tutti Tonali, è la squadra alla quale guardare con maggiore attenzione. La Roma ha sostituti non all’altezza dei titolari e finora ha affrontato avversari abbordabili. Ieri ha sofferto col Sassuolo e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Credo più a Milan e Napoli per lo scudetto che alla squadra di Mourinho. L’Atalanta è una squadra da scoprire, parte sempre lenta e questo può costargli dei rimpianti. Non so se avrà ancora gli stimoli che ha avuto negli ultimi tre anni, non vorrei per gli atalantini che fosse un momento di grande difficoltà psicologica. E’ come se l’Atalanta avesse capito che quello fatto fin qui è il massimo e di più non potrà fare”.