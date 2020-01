Padovan: "Politano una bocciatura per Lozano, ci siamo fatti illudere"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, interrogato sul momento del Napoli: “Non so se De Laurentiis ha realmente intenzione di cedere l'attività. In questo momento niente potrebbe dargli la visibilità che gli dà il calcio, ma non credo cederà. Le uniche due cose che potrebbero farlo riflettere sono la tifoseria e gli enti pubblici. Sono convinto che il Napoli abbia fatto benissimo a prendere Politano, tecnico e veloce. Politano boccia Lozano? Sì. Per quello che si è visto, Politano è più di Lozano. Ci siamo fatti illudere da un gol del messicano, ma sia la collocazione di Ancelotti, sia quella di Gattuso. Napoli-Juventus? Quando il Napoli è ripartito, l'ha fatto molto bene. Il primo gol è dato da una perdita di palla di Matuidi ed una ripartenza di Insigne, tutta un'altra cosa. Il Napoli non ha fatto una contropartita, ma la sua partita".