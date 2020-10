Padovan su Ronaldo: "Si sente superiore alla scienza? Messaggio arrogante ed ignorante"

Nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Il post di CR7 sui tamponi? Un'affermazione che mette assieme ignoranza ed arroganza, non capisco come possa rappresentare una "stronzata" come dice Ronaldo. Avrà anche qualche falla, ma non è del tutto attendibile. Non so cosa voglia dire Ronaldo, ma fa una brutta figura, di persona ignorante ed arrogante che vorrebbe porsi al di sopra della scienza. Manda un messaggio non utile alle persone, i tamponi sono un qualcosa che tutti dovrebbero fare per migliorare una situazione drammatica.

Se il Napoli deve puntare sull'Europa League? Difficile dire che possa essere periferico agli obiettivi principali. ma il Napoli, in questa strana stagione, ha tante più chance rispetto ad un recente passato. Se la partita con la Juve dovesse essere rigiocata, il Napoli avrebbe tante possibilità di andare in testa alla classifica. Questo il motivo per cui non so se ci saranno tutte le energie mentali giuste in Europa League. Chi gioca in Coppa non è meno forte dei titolari, il Napoli ha rosa vasta e qualitativa, ma è inevitabile che i meccanismi e la determinazione possano venir un po' meno: ma, la mia è una lettura personale, non c'è una prova che porti a questo. Gattuso dirà sempre che per lui entrambe le manifestazioni hanno lo stesso valore, ma non ci credo"