Padovano: "Mercato fantastico, così Conte se la giocherà fino alla fine per lo Scudetto"

Michele Padovano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Antonio per ricostruire è il numero uno in assoluto. Il mercato del Napoli è stato fantastico, ha investito più di tutti e presto ne vedremo i frutti. Quest’anno sicuramente sarà un campionato molto equilibrato, la lotta per lo scudetto sarà molto più equilibrata.

Al mister hanno preso giocatori molto forti. Il Napoli se la giocherà fino alla fine per il tricolore. Conte è una garanzia, parlando con i giocatori che ha allenato non ce ne è uno che parla male di lui. Quando vai in campo per lui ti accorgi che le tue prestazioni sono di alto livello e per questo sei portato a dare il massimo con Antonio”.