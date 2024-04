Paganin elogia Zielinski: "Assomiglia a Mkhitaryan, l'Inter si è mossa bene"

L'ex difensore dell'Inter, Massimo Paganin, è intervenuto ai microfoni de L'Interista esprimendosi sull'acquisto di Zielinski

Dopo Zielinski e Taremi, chi altro può servire dal mercato per crescere?

"Dietro c'è Bisseck che sta crescendo nel modo giusto, poi ci sono Pavard e Bastoni che sono certezze, Darmian un jolly. Acerbi sta andando verso la fine della carriera quindi probabilmente bisogna pensare ad un centrale, per prendersi avanti. In mezzo mi sembra che non ci sia alcun problema dato che Asllani sta crescendo, così come Frattesi. Zielinski arriva nel ruolo dove c'è Mkhitaryan che comincia ad avere anche lui una certa età, e gli somiglia come giocatore, quindi l'Inter si è mossa bene. Sugli esterni ed in attacco bisogna capire cosa si muoverà. Gli inserimenti vanno fatti gradualmente con giocatori che possano alzare la qualità. I due che sono stati presi portano tanto dentro la rosa e non so se si voglia muoversi ancora".