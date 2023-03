Paganin: "Le tre squadre che il Napoli deve evitare al sorteggio Champions"

"Il Napoli è entrato nella storia e lo sta facendo perfettamente, nella maniera più giusta, la vittoria del campionato è già un dato di fatto".

I sorteggi Champions? Le tre da evitare sono Real, Bayern e City, ma la penso come Zielinski: sono le altre a dover avere paura del Napoli, certamente quelle tre lì sono davvero fortissime. Questa è però un'annata speciale, per il Napoli, in cui tutto può accadere, la fiducia che ha la squadra quest'anno, l'euforia, sono elementi che vanno sfruttati in tutti i modi. Il Napoli è entrato nella storia e lo sta facendo perfettamente, nella maniera più giusta, la vittoria del campionato è già un dato di fatto, ora dovrà continuare così anche in Champions. Mi auguro comunque un buon sorteggio, non solo per il Napoli, ma anche per Milan ed Inter. Bisogna comunque fare tanto ancora per migliorare il nostro calcio, altrimenti si torna al 2006: dopo la vittoria dei Mondiali non si è fatto nulla. Un derby tutto italiano sarebbe bello? Sì, mi piacerebbe, meglio comunque avere una squadra sicura in semifinale, anche se Guardiola un po' ci ha provato a mettere la pressione addosso al Napoli...".