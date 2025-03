Podcast Paganin: “Scudetto? Napoli leggermente favorito sull’Inter”

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato di Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Inter, Triplete possibile?

"Certo, però c'è anche una parte realista che dice che c'è un testa a testa interessante in campionato e vedo il Napoli leggermente favorito per gli impegni che dovrà affrontare l'Inter, che sono causa di stress ulteriore. Ieri sera comunque prova molto solida, era in difficoltà ma ha mostrato grande maturità. Si è adattata. E si è confermata una rosa molto duttile".

Come considera finora la stagione dell'Inter?

"Se è lì, non vorrei arrivare con zero titoli, ma è uno scenario possibile. Ma è importante che lotti su tre fronti come sta facendo ora. E' interessante da qui alla fine come sapranno gestire gli impegni, che non sono molto semplici. Sono diversi i fattori che potranno incidere, comprese anche trasferte più leggere"

La coppia Lautaro-Thuram è più completa di quella Lautaro-Lukaku?

"E' più completa questa e ti dà più opzioni. Thuram sa legare il gioco, ha la capacità di attaccare la profondità, ti riesce a dare più opzioni e ne beneficia chi gli sta accanto".