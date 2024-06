Podcast Paganini: "Agente Di Lorenzo chiaro perché ha già l'accordo con la Juventus"

Ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha parlato del prossimo calciomercato.

Obiettivo centrocampo in casa Juve, dopo l'arrivo di Douglas Luiz:

"La Juve penso che debba fare cassa, ci sono dei giovani che potrebbero essere sacrificati, bisogna capire la questione Chiesa. Si punterà su Fagioli e servirà un altro centrocampista accanto a lui. Rabiot mi sembra più lontano".

Douglas Luiz e Koopmeiners basterebbero per agganciare l'Inter?

"Certo, se perde Calhanoglu l'Inter perde uno importante. I sentori di un addio non c'erano. Al premio Bearzot ho sentito Marotta e Inzaghi e Calhanoglu rimaneva il giocatore perno della squadra del prossimo anno. Calhanoglu ha già l'accordo con il Bayern e ha messo davanti al fatto compiuto l'Inter, come Kvaratskhelia a Napoli con l'accordo col PSG. Lo convincerà Conte? La voglia è di vendere Osimhen, che oggi dopo aver rinnovato e dopo la sparata contro il ct della Nigeria non ha più quel tipo di mercato. A oggi il mercato vero ce l'ha Kvara e non Osimhen".

Di Lorenzo che farà?

"Il procuratore è stato chiaro, molto probabilmente ha già l'accordo con un'altra società, che è la Juventus. Rischia di partire e vorrei capire che ne pensa Conte. Perché anche lui avrà dato una lista della spesa".