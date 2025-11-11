Sabatini non ha dubbi: “Il Bologna darà fastidio a tutti: può vincere lo Scudetto!”

vedi letture

"Ma io penso che il Bologna possa vincere il campionato". Non si tira indietro dal quesito Walter Sabatini, storico direttore sportivo di Lazio, Roma e Bologna tra le altre, nell'intervento del programma streaming 'Viva El Futbol' con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. "Bologna è un'isola felice, c'è la gente felice e comunica la propria felicità, la trasferisce per osmosi alla squadra. E la squadra è talmente connessa con la gente di Bologna, poi tra giocatori... faranno e stanno già facendo cose stupende".

"Pensate cosa dico, a Bologna diranno: 'Che ca**o, porti male'", scherza a un certo punto Sabatini. "Però il Bologna può vincere il campionato. Rivedendo la partita contro il Napoli, ho visto entrare in campo Dominguez: è un dribblomane fortissimo", gli elogi riferiti a Benjamin, il 22enne rossoblù. "Formidabile, un dribblomane piantato in terra, non è un giocatore frivolo ma incisivo, rimane sempre in piedi", ha constatato il dirigente. "Entra in campo, che era in panchina frustrato perché non stava giocando, e l'anno scorso era l'idolo della città... quest'anno non gioca mai, stranamente. Comunque attraversa tutto il campo, di corsa per andare ad abbracciare il gruppo per il gol di Lucumi", fa notare l'ex direttore della Salernitana. "Quando c'è questo sentimento condiviso da tutti, e lo vedi come gioca la squadra, è un'associazione di mutuo soccorso. Uno aiuta l'altro, vivono felici in una città felici e hanno il vento alle spalle e faranno un brutto scherzo a parecchi", la previsione di Sabatini.