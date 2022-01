Palanca: "Lozano l'erede di Insigne. Papu Gomez? Non mi convince"

Massimo Palanca ha commentato il momento del Napoli e in particolare si è soffermato su Lozano reduce dalla doppietta contro il Bologna: "Ha qualità eccezionali ma non riesce a dare continuità alle prestazioni, ha ancora alti e bassi. altrimenti può essere tranquillamente il sostituto di Insigne. Lozano - ha detto l'ex attaccante a Tuttomercatoweb.com - è un giocatore completo, e ha capacità lontano dalla porta e in area come ha fatto vedere in occasione del secondo gol col Bologna, quando ha dimostrato un freddezza eccezionale. Il rientro di Osimhen è fondamentale, è importante che possa tornare sui livelli di prima dell'infortunio. Non si può sperare solo e Lozano e Mertens, ci vuole un terminale prolifico come Osimhen. Mercato? Tagliafico può essere un buon rinforzo ma io resto dell'idea che il Napoli debba intervenire sui centrali. Tuanzebe non mi convince, il Napoli ha bisogno di altro".

Il Napoli ha smentito l'interesse per il Papu Gomez: lei comunque lo rivedrebbe bene nel campionato italiano?

"Davanti il Napoli non ha bisogno di grandi cose, un giocatore così può dare più inventiva però non mi convincerebbe fino in fondo un suo ritorno, fermo restando che ha una tecnica sopra al normale".