Palmeri 'anticipa' i convocati di Mancini: "Meret favorito su Gollini, Di Lorenzo ci sarà solo se esce Izzo"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Tancredi Palmeri ha anticipato le convocazioni di Mancini per Euro 2020 spiegando che Meret è favorito come terzo perché "rispetto a Gollini ha esperienza di alto livello, e questo conta per costruirsi il futuro". In difesa c'è il dubbio Di Lorenzo: "Potrebbe essere già il miglior terzino destro. Ma per promuoverlo deve uscire Izzo".