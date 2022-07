Palmeri su ADL: "Nessun colpo di mercato può fargli recuperare la fiducia della piazza”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport e corrispondente della Cnn.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport e corrispondente della Cnn.

Come si può risanare il rapporto tra Napoli e piazza?

"Complicato. Non ci sono colpi sul mercato che Adl possa fare per recuperare la fiducia della piazza. Il possibile ritorno di Mertens, così come l'arrivo di Deulofeu, sono piste in piedi già da un bel po', non una novità, per cui non basterebbero per risanare il rapporto. Persi Insigne, Ospina, Ghoulam, Koulibaly e forse Mertens, c'è poco da fare per il presidente. Difesa? Mi stupirei se non arrivasse Kim: una cosa è perdere Dybala competendo con Inter e Roma, altra cosa è perdere il sudcoreano in favore del Rennes. L'unica cosa che resta da fare ad Adl è far stare tranquillo Spalletti che, ci scommetto, in questo momento sarà nero".