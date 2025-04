Pampa Sosa sugli infortuni: "Perché Conte sovraccarica ancora con le doppie sedute?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato dell'attualità in casa Napoli: "Mi dispiace per Buongiorno, sembra essere ok perché s'è pure riscaldato. Se si è fatto male in settimana forse c'è stato un sovraccarico. Il Napoli ha giocato solo una gara a settimana, si poteva gestire meglio questo finale sui carichi di lavoro. Tenerli tutti sul pezzo sul piano emozionale porta già una carica grande, lotti per lo Scudetto, aggiungere tanto lavoro fisico pesante, come da metodo Conte, io avrei rallentato. Politano ricordo disse 'abbiamo rallentato un po'' prima dell'Inter e fecero la miglior partita. Ad un certo punto bisogna gestire meglio le energie psico-fisiche, già hanno un anno di lavoro intenso e aggiungere può portare a questi infortuni.

Serie di infortuni strani? Fino ad un certo punto, la metodologia di Conte si conosce, lui allena con grande tensione, il calciatore non può saltare i primi giorni della settimana altrimenti poi rischiano di non giocare. Quelle doppie sedute portano sovraccarico, non lo inventiamo noi oggi. Buongiorno non sembrava grave, l'abbiamo visto riscaldarsi, poi in settimana qualcosa è mancato sulla gestione. Sono già super-allenati, a 7 dalla fine non puoi cercare una migliore condizione fisica. Porta vantaggi? Forse all'inizio vinceva senza un grande calcio imponendosi fisicamente, ma va bene, io non critico il metodo di Conte: ma in questo momento perché queste doppie sedute quando iniziano anche i primi caldi? Quello che hai, hai, ora non migliori ulteriormente. Lavoro tattico sì, anche fisico, ma non oltre su questo".