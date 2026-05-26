Panchina Napoli, Bezzi: "Non ho capito la scelta di Sarri di andare all’Atalanta"

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"Pensavo scegliesse una squadra con obiettivi importanti, va all’Atalanta a fare il manager per rilanciare un progetto".

Durante l’appuntamento odierno con 'Maracanà' su Tmw Radio, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi. Queste le sue parole sul futuro della panchina della Juventus: ”Ritorno di Conte a Torino? Non sarebbe serio per un club come la Juve dopo aver appena rinnovato il contratto con Spalletti. L’obiettivo è costruire un progetto serio e pluriennale, poi è vero che il campionato è finito come sappiamo. L’esito è stato deprimente, ma da lì deve ripartire perché non puoi fare un’altra rivoluzione, magari richiami Conte e non sai mai se i cavalli di ritorno sono quelli giusti. Dopo i fallimenti di Motta e Tudor, credo che Spalletti sia l’allenatore giusto e la Juve deve dare un segno di continuità cercando di rinsaldare e rinforzare una rosa che ha dei punti carenti rispetto a squadra che sono davanti. Il progetto con un allenatore è fondamentale. Senza i soldi della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato”.

Spalletti è un allenatore di livello mondiale?

“Non sono d’accordo che Spalletti sia un allenatore mondiale. Ha vinto un campionato in Russia, cosa ha vinto qua? Ha vinto uno scudetto con una grandissima squadra a Napoli. Se parlate di Ancelotti allora vi dò ragione, ma non mi dite che Spalletti è un allenatore mondiale. Conte e Allegri hanno vinto molto di più. Poi Spalletti è entrato in corso d’opera, la Juventus deve dare una linea di continuità perché ha sbagliato talmente tanto tra mercato e allenatori che ora deve seguire una linea”.

Chi è il principale artefice del fallimento del Milan?

“Il Milan ha fallito da tutti i punti di vista, il signor Cardinale lo dovrebbe retrocede a parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto insieme a Ibrahimovic. Alla fine ha fallito anche Allegri. Ma poi perché stiamo sempre parlando di Spalletti e di Allegri? Parliamo di D’Aversa che ha fatto un grande campionato e ancora devo capire perché lo mandano via. Parliamo del Torino, D’Aversa ha fatto una grandissima stagione da quando è arrivato e questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio, è arrivata nona facendo una finale di Coppa Italia e ora vanno a prendere Gattuso che non allena da sei anni e ha bucato un Mondiale. Stiamo ancora a parlare di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato. I responsabili del Milan sono Cardinale e Ibrahimovic, ma di cosa stiamo parlando? Allegri ha dovuto giocare con Modric quarantenne e Rabiot, punto”.

Quale sarebbe la soluzione migliore per la panchina del Napoli?

“Mi sarebbe piaciuta anche l’idea del ritorno di Sarri, non ho capito questa sua scelta di andare all’Atalanta. Pensavo scegliesse una squadra con obiettivi importanti, va all’Atalanta a fare il manager per rilanciare un progetto. Per il Napoli Allegri è la scelta più giusta”.