Panchina Napoli, Piantanida: "Italiano può fare bene, ma avrebbe qualche certezza in meno"

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"Non ha ancora mai allentato in una piazza così grande, ma prima o poi dovrà cimentarcisi"

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare le prospettive future di Napoli, Milan e Juventus.

Quale potrebbe essere la figura più idonea per il Napoli per la panchina?

"La parola d'ordine per la ricerca del nuovo tecnico dev'essere certezza. Italiano avrebbe magari qualche certezza in meno rispetto ad altri, ancxhe se potrebbe andare bene. Non ha ancora mai allentato in una piazza così grande, ma prima o poi dovrà cimentarcisi".

E per il Milan invece?

"Il problema del Milan è che se dovesse arrivare Iraola andrebbe accontentato per le richieste di mercato. Un tecnico così va supportato e non si può intraprendere un progetto del genere senza un direttore sportivo e un reparto scouting che siano in grado lavorare in base alle sue indicazioni. È questo ciò che è accaduto nell'ultimo passato e ciò che rischia di accadere anche per il prossimo anno".

Per la Juventus cosa ti aspetti adesso?

"Alla Juventus resterà Spalletti e Conte valuterà se rimanere fermo e al massimo puntare a tornare in bianconero nei prossimi anni. Bisognerà capire più che altro cosa accadrà fra Spalletti stesso e Comolli, anche se penso che alla fine si sceglierà di puntare sul certaldino".