Pandev lancia il Napoli: "La Champions consuma anche le rose lunghe, può approfittarne!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Genoa-Napoli, Goran Pandev, ha affrontato diversi temi. Di seguito uno stralcio: "Vieira? All’Inter facemmo in tempo a giocare una partita e ad allenarci un po’ insieme. Personalità strepitosa, come al Genoa: è arrivato, ha preso possesso della situazione, ha messo assieme una serie di risultati. Gasperini? All’Inter feci il ritiro con lui, prima di andare al Napoli: un lavoro che ti distrugge fisicamente, anche se poi dopo ti ripaga. Poi un campionato al Genoa. La fortuna è essere allenato da uno come lui. Si capiva che aveva qualcosa di speciale e si vede: ti cambia la vita.

Conte? Conte è una garanzia, come Simone e come Gasperini. Io non ho difficoltà a sbilanciarmi: questo scudetto se lo giocheranno Atalanta, Inter e Napoli, in ordine alfabetico, hanno qualcosa più delle altre ed hanno allenatori che incidono. Ora verranno i mesi difficili, la Champions lunga può essere un fattore e il Napoli che non ha impegni può approfittarne. A volte le differenze, minime, si nascondono in apparenti dettagli: giocare ogni tre giorni, a quel livello poi, ti consuma fisicamente e nervosamente. E puoi avere organici ricchi ma non è detto che possa bastare".