Panucci a Mediaset: “Rigore di Politano è il 10% di Ronaldo-Iuliano”

Conte prova a buttare acqua sull’entusiasmo di Napoli, sa che tutto può cambiare e deve togliere pressioni allo spogliatoio.

“Rigore di Politano è il 10% di Ronaldo-Iuliano”. Queste le parole di Christian Panucci, ai microfoni di Pressing su Italia 1, commentando il rigore concesso al Napoli sul campo del Castellani.

"Conte prova a buttare acqua sull'entusiasmo di Napoli, sa che tutto può cambiare e deve togliere pressioni allo spogliatoio. Ricordiamoci cosa dicemmo dopo Verona, lui non vuole far sembrare tutto facile e togliere tensione. Nelle dichiarazioni è molto tattico. Panucci? Mi è venuto in mente Ronaldo-Iuliano, questo è il 10% di quello… Politano sembra aver preso una botta della madonna".