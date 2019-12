Paolo Cannavaro torna sul ritiro: "Ci sarei andato, avrei fatto valere le mie ragioni in maniera diversa"

Si terrà stasera al Museo Nazionale Ferrroviario di Pietrarsa il Galà Charity Night, serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, arrivata alla sua alla quarta edizione. A margine dell'evento ha parlato l'ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Uno dopo che vede l'arrivo di Gattuso si aspetta una scossa mala partita non è andata in quel modo. C'è bisogno di lavorare, qualcosa è anche andato storto in questo periodo, Gattuso può tirare fuori tanto da questa squadra.

Io criticato come Insigne? Ci può stare, sono stato ripagato alla grande, ho lavorato tanto. Non ci dimentichiamo che Lorenzo è uno dei giocatori più desiderati del calcio europeo.

Barcellona? Quando fai la Champions deve mettere in conto che giochi contro squadre forti forti. Noi napoletani siamo ambiziosi, meglio il Barcellona che una squadra più alla portata.

Sassuolo? E' una squadra che ho avuto modo di vedere con qualche allenamento, Roberto è un amico e sa come mettere in difficoltà gli avversari. Il Napoli deve pensare che è una partita da vincere.

Ritiro? Si, sarei andato, avrei fatto valere le mie ragioni in maniera diversa e non sarei finito nella parte del torto.