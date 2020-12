Paolo Rossi, la moglie: "Non ha mai rifiutato Napoli! Chiese a Ferlaino una squadra per vincere"

Federica Cappelletti compagna del compianto Paolo Rossi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, chiarendo nuovamente quella che fu l'avvicinamento dell'ex attaccante al Napoli nel corso della sua carriera: "Paolo non ha mai rifiutato Napoli. Ha sempre detto 'Io sarei andato volentieri a Napoli', chiamò Ferlaino chiedendo di fare una squadra competitiva perchè voleva vincere. Ha sempre detto di volere il massimo. Alla sua richiesta il presidente gli ha risposto che avrebbe preso lui e basta, e cosi Paolo disse di voler fare una scelta vincente. E' semre rimasto dispiaciuto del fatto che lui avesse rifiutato Napoli ma non è cosi, ha sempre amato Napoli. Ha sempre commentato anche in maniera positiva quello che il Napoli stava facendo recentemente. Non ha mai avuto pregiudizi".