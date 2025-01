Pardo: “Il Napoli da Firenze in poi ha svoltato. Inter fortissima, ma può essere più stanca"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista DAZN, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’atteggiamento del Napoli è cambiato molto, il modo in cui ha cominciato a vincere queste partite è diverso. Le vittorie di Firenze, di Bergamo ti fanno capire che c’è un qualcosa di diverso. L’Inter rimane fortissima ma credo che abbia tanti impegni, in un testa a testa può essere più stanca per le tante partite.

Juventus? Nei confronti di Allegri c’è stato un eccesso di critica, con una squadra più debole rispetto a quella di quest’anno è stata l’unica squadra che ha tenuto l’Inter per un girone. Il Napoli ha fatto una cosa che tutti avrebbero dovuto fare, prendere Conte. Il presidente è stato bravo lo ha preso e lo ha anche accontentato sul mercato. Lukaku non è quello che era all’Inter, ma essendo più maturo e consapevole sta lavorando tantissimo per essere importante per la squadra e ci sta riuscendo”.