Pardo: "Rispetto Albiol, ma con Manolas la difesa di Ancelotti migliorerà. Sulla Champions..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista sportivo di Mediaset: "Oggi è un grande giorno per Napoli perché le Universiadi rappresentano un evento importante e sono convinto che la città sia entusiasta. Ogni evento è un’occasione perché si cresce anche grazie a queste competizioni sportive.

La Champions in chiaro su Mediaset? Mi fa molto piacere perché mi è mancata. Gli eventi li seguo sempre, ma oggettivamente mi è mancata. Da quando è nata la Champions, Mediaset l’ha sempre avuta tranne l’anno scorso e quindi è una buona notizia. Il Napoli è in seconda fascia ed è un vantaggio, ma c’è bisogno anche di un pò di buona sorte.

Credo nel progetto Napoli, questo è il primo vero anno di Ancelotti perché inizieremo a vedere la squadra che ha in testa, grazie al contributo di De Laurentiis. L’anno scorso il Napoli in Champions è stato grande, poi il calcio è fatto di episodi e il pari all’esordio ha pesato mentre l’Europa League non mi è piaciuta perché il Napoli ha fallito contro l’Arsenal. Focalizzarsi solo sul campionato è sbagliato ed è quello che rimproveravo a Sarri.

James Rodriguez con l’allenatore giusto è un’occasione. L’anno scorso Ancelotti è ripartito dalla base di Sarri, ma quest’anno qualcosa cambierà: alcun giocatori andranno via, altri arriveranno. Rispetto molto Albiol, ma Manolas ad esempio, migliora la difesa”.