Pardo sta con ADL: "Rinnovi? Non si può competere economicamente con la Cina"

Nel corso di Canale 21, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha commentato le parole di ADL: "Tutti sono d'accordo nel rinnovare Mertens e Callejon, ma bisogna capire a che condizioni. ADL ha ragione nel dire che la Cina non può rappresentare una concorrente a livello economico, non si può competere, così come la Cina non può competere con il mare di Napoli e le condizioni di vita partenopee, con tutto il rispetto per Pechino".