Pardo: "Stagione Napoli meno avvincente, ma l'obiettivo è stato raggiunto"

Il caso Icardi, il possibile approdo di Sarri alla Juve e un bilancio della stagione del Napoli. Pierluigi Pardo, noto giornalista, affronta questi ed altri temi ai microfoni di Radio Marte: “Nonostante abbia vissuto una stagione televisiva accanto a Wanda Nara, non ci ho capito nulla! Scherzi a parte, credo che Icardi voglia restare all’Inter, ma bisognerà trovare una soluzione e l’idea di tenerlo in rosa senza farlo giocare è un’ipotesi eccessiva. Dopo il muro contro muro si arriverà ad un compromesso.

ICARDI - Ipotesi Juve per Icardi? Negli anni e anche ultimamente con le poche uscite attraversi i social, non ha fatto nulla per ingraziarsi i tifosi della Juve e credo sia sincero in questo, ma se Conte non lo vuole, c’è poco da discutere.

NAPOLI - La stagione del Napoli è vero che è stata meno avvincente rispetto a quella dell’anno precedente, ma questo non deve farci perdere d’occhio l’obiettivo. Era raggiungere il secondo posto e il Napoli lo ha fatto. Poi è chiaro che si può migliorare e credo che con un attaccante il Napoli migliori.

SARRI - Sarri può andare dove vuole. Alcuni casi di allenatori e calciatori finiscono per abbracciare una causa come è accaduto a Sarri ecco perché ora fa notizia se andasse alla Juve. Il ruolo di capopopolo che va contro il palazzo, Sarri ai tempi di Napoli lo ha accettato. Detto questo, passare da Allegri a Sarri è un rischio per la Juve perché parliamo di due allenatori diversi e quando si va incontro ad un cambiamento devi mettere in conto tutto”.